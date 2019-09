Torino, Mazzarri con l’amletico dubbio: Lyanco sì o Lyanco no?

Torino, Mazzarri potrebbe puntare su Lyanco per far svoltare il rendimento in fase difensiva. Sul brasiliano, tuttavia, ancora forti dubbi

Lyanco sì, Lyanco no. È questo il dubbio che attanaglierà fino all’ultimo minuto prima della partita contro la Sampdoria Walter Mazzarri. La fase difensiva del Torino appare, ultimamente, la lontana parente di quella ammirata fino a pochi mesi fa. Complice la vicenda Nkoulou, i problemi fisici di Djidji e il tardivo rientro di giocatori come Bonifazi e lo stesso Lyanco.

Il brasiliano è l’uomo che potrebbe far svoltare in positivo il tutto, attendendo il recupero dell’ex Marsiglia. Il tecnico del Toro è chiaro che stia ampiamente pensando di schierarlo dall’inizio, ma deve tuttavia far fronte alle sue condizioni fisiche non ancora eccellenti. Lo rimarca in conferenza stampa: «Non possiamo sapere il minutaggio che ha. Se giocherà dall’inizio è probabile che debba essere cambiato se vogliamo tenere la linea difensiva come piace a noi». La questione è semplice: puntare su di lui dal primo minuto e incappare in un cambio obbligato, o non rischiare del tutto?