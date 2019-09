Torino, Mazzarri fiero dei suoi: «Ora le squadre ci rispettano»

Torino, Mazzarri parla in maniera fiera dei suoi giocatori: «Siamo in alto in classifica e siamo stati un Europa, adesso ci rispettano tutti»

Walter Mazzarri, in conferenza stampa, ha difeso a spada tratta i suoi giocatori. Al tecnico non sono andate giù le tante cose dette negli ultimi 10 giorni dopo le sconfitte contro Lecce e Sampdoria. In un anno e mezzo l’allenatore toscano ha portato avanti un lavoro notevole che ha proiettato il Torino, oltre che nelle zone alte della classifica, anche in palcoscenici europei.

Il mister ha rimarcato come la presenza nei piani che contano dei suoi ragazzi abbia fatto mutare l’attenzione su di loro, sia dal punto di vista mediatico sia da quello degli avversari. Non va per il sottile: «Le squadre non ci affrontano come quando eravamo decimi. Ci hanno visto in Europa, e non succedeva da anni, è normale che adesso ci rispettino in un altro modo. Tutti tirano fuori qualcosa in più, questo è un aspetto da considerare», conclude.