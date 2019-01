Torino, Mazzarri: «Grande passo avanti. Ora ci vuole continuità»

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato nel post-partita del match contro l’Inter vinto per 1-0 con gol di Izzo

Il Torino ha vinto nella settimana di Mazzola. L’Inter si conferma squadra di alti e bassi, con gravi amnesie e poca reattività. Alla fine, la formazione granata è riuscita a spuntarla grazie al gol firmato da Izzo su calcio d’angolo.

3 punti fondamentali per la rincorsa ad un posto in Europa e il tecnico Walter Mazzarri, nell’intervista post-gara, ha avuto modo di elogiare la grande prova dei suoi giocatori: «Oggi abbiamo fatto una partita molto attenta, una partita particolare. L’Inter ha cambiato modulo, ce la siamo trovati a specchio. E’ difficile fare un gioco bello quando due squadre si pongono così. Siamo stati concentrati, cattivi. Dopo la partita di Roma mi ero arrabbiato, anche per come siamo usciti con la Fiorentina. Oggi invece i ragazzi sono stati molto attenti, concentrati a non fare errori banali ma meno sciolti nel gioco. Siamo stati bravi a fare un gol in più degli altri ma non si è giocato bene come in altre partite. In ogni caso questo lo considero un salto di qualità. La nostra dimensione deve essere quella di crescere. È inutile guardare la classifica, se una partita si vince e poi quella successiva si perde. Dobbiamo cercare continuità e giocare meglio con le squadre meno forti».