Torino, Ola Aina balbetta: scatta l’ora di Diego Laxalt?

Torino, Ansaldi è ancora ai box e Aina non sembra in condizione ottimale. Con la Sampdoria possibile chance per Diego Laxalt

Le scorie delle sconfitta di lunedì col Lecce, nel Torino, sono ancora ben vive. La prestazione dell’ultima giornata di Serie A ha minato determinate certezze che si erano ampiamente create nelle prime due partite contro Sassuolo e, sopratutto, Atalanta. Walter Mazzarri ha pubblicamente ammesso di aver sbagliato la formazione iniziale contro i salentini, “pentendosi” delle sue scelte. È stato palese che alcuni giocatori non abbiano reso come di consueto, ma non ci si può chiaramente soffermare su questo.

Piuttosto, serve ripartire. La gara di domenica pomeriggio contro la Sampdoria è ricca di insidie, in primis per la voglia di rivalsa dei blucerchiati. E, sopratutto, per quella di Eusebio Di Francesco la cui panchina è già piuttosto scottante. Mazzarri, inevitabilmente, sta pensando a dei cambi negli undici titolari. Il primo avvicendamento potrebbe essere quello sulla corsia di sinistra, in cui Ola Aina è apparso ancora piuttosto indietro di condizione. Per questo scalda i motori Diego Laxalt, uno degli ultimi arrivati in casa Toro. Sono ormai diverse settimane che è sotto gli ordini del tecnico, per cui abbastanza inserito nelle sue idee tattiche.

Qualche manciata di minuti l’aveva già disputata a Parma contro l’Atalanta, ancor di più lunedì col Lecce. L’uruguaiano è un calciatore di gamba e di discreto piede, che in questo preciso momento può servire a un Torino ancora orfano di Ansaldi (il titolarissimo in quella zona). In attesa di un suo totale recupero, e di un incremento della condizione di Aina, tutto sembra apparecchiato per l’esordio di Laxalt dal primo minuto.