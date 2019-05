Torino, Ola Aina verrà riscattato: 10 milioni al Chelsea

Il Torino ha intenzione di riscattare Ola Aina dal Chelsea: il club granata comunicherà la sua volontà ai Blues

30 gare in campionato condite da un gol sono astate a convincere il Torino, che ha deciso di riscattare Ola Aina. Il club granata, come spiega Tuttosport, manderà una comunicazione ufficiale al Chelsea per esporre la volontà di riscattare il difensore.

La squadra di Cairo dovrà sborsare 10 milioni per tenere il giocatore. I Blues non hanno infatti intenzione di concedere sconti. Nelle tasche granata rientreranno però 8 milioni dai riscatti di Avelar e Ljajic da parte di Corinthians e Besiktas.