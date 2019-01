Torino, record di gol in Serie A per Izzo! E contro l’Inter si esalta 

Armando Izzo trova il gol vittoria contro l’Inter: contro i nerazzurri il difensore si esalta e raggiunge il suo record personale di gol in Serie A

Armando Izzo ha trovato il gol del vittoria contro l’Inter! Un gol che porta ai granata 3 punti e il nono posto in classifica. Il difensore ha stabilito il suo record personale di marcature in un singolo campionato (due). In totale sono quattro i gol segnati dal difensore nella massima serie e tutti arrivati da palla inattiva. Col gol di oggi, l’Inter è poi diventata la vittima preferita di Armando Izzo in Serie A: sono due i gol realizzati contro i nerazzurri, tra cui il primo assoluto nella competizione, arrivato nel gennaio del 2015 (Inter-Genoa 3-1).