Torino, che festa nella metro di Genova! Tifosi in estasi – VIDEO

Dopo la grande vittoria del Torino in casa della Sampdoria, i tifosi granata hanno celebrato lo splendido risultato nella metro di Genova

Una vittoria convincente per il Torino di Walter Mazzarri, su un campo difficilissimo come il Ferraris di Genova. Una grande risposta dopo i due pareggi contro Bologna e Fiorentina, con un 1-4 alla Sampdoria che non lascia scampo a fraintendimenti. I granata hanno giocato una gara pimpante e feroce, ritrovando anche le giocate del Gallo Belotti, autore di una doppietta e un assist. A festeggiare sono stati ovviamente i tifosi del Toro, che nel post partita hanno riempito la metro di Genova sfoggiando i colori granata e intonando cori per il club e i giocatori. Una vera e propria festa che tutti si augurano possa continuare anche in casa contro il Parma la prossima settimana.