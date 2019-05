Torino-Sassuolo highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 36ª giornata della Serie A 2018/2019

Torino-Sassuolo highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 36° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Walter Mazzarri affrontano la squadra di Roberto De Zerbi. Torino a ridosso della zona europea con 57 punti e reduce dal pareggio nel derby con la Juventus; Sassuolo (42) proveniente dal pareggio interno col Frosinone e già salvo. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono per 1-1 al Mapei Stadium. Adesso la sfida si ripropone: granata per alimentare l’obiettivo europeo, neroverdi per l’orgoglio. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

TORINO-SASSUOLO 0-1: Djuricic difende palla spalle alla porta e apparecchia per Bourabia, che prende la mira e incrocia il destro: radente a fil di palo che si insacca all’angolino, sotto gli occhi dell’incolpevole Sirigu

TORINO-SASSUOLO 1-1: Gran giocata di Baselli che con il destro disegna un lancio millimetrico per De Silvestri: stop di petto e cross basso dell’esterno per Belotti, che prende il tempo a Demiral e infila il tap-in

TORINO-SASSUOLO 1-2: Fa tutto Boga, che scherza con Moretti e mette fuori causa N’Koulou con una sterzata: destro dell’ivoriano respinto da Sirigu, sulla ribattuta Lirola firma il raddoppio con un colpo di tacco che piega le mani al portiere granata

TORINO-SASSUOLO 2-2: Zaza scatta alle spalle di Ferrari e, sull’imbucata di Meité, supera Consigli in uscita con un sinistro che si deposita in buca d’angolo. Rapido check del VAR che conferma la posizione regolare dell’ex Valencia

TORINO-SASSUOLO 3-2: Incredibile! Il Torino la ribalta in meno di un minuto: fendente di De Silvestri, Belotti si sgancia dalla marcatura e fa esplodere l’Olimpico con una splendida rovesciata! Il Torino è in vantaggio

الدوري الإيطالي : تورينو 0 × 1 ساسولو .. مهدي بورابيا .. pic.twitter.com/4ji02em1hU — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 12, 2019

الدوري الإيطالي : تورينو 1 × 1 ساسولو .. بيلوتي .. pic.twitter.com/fbPip6HaAq — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 12, 2019

الدوري الإيطالي : تورينو 1 × 2 ساسولو .. بول ليرولا .. pic.twitter.com/ddAHAp3j1n — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 12, 2019

الدوري الإيطالي : تورينو 2 × 2 ساسولو .. زازا .. pic.twitter.com/bQkepIt7H0 — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 12, 2019