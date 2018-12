Torino-Sudtirol streaming e probabili formazioni: dove vederla

Torino-Sudtirol in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la gara valida per il quarto turno della Coppa Italia 2018/2019

Il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia si chiude con la sfida tra Torino e Sudtirol che si affronteranno allo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa nello scorso turno della competizione hanno fatto fuori il Cosenza vincendo per 4-0, mentre la squadra di Bolzano, che milita nel campionato di Serie C, ha preso parte al torneo già al primo turno eliminando in successione Albalonga, Venezia e Frosinone. La vincente del match, in programma giovedì 6 dicembre alle ore 20:45, affronterà agli ottavi di finale in gara secca in trasferta la Fiorentina.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) a partire dalle ore 20.30 e in streaming su RaiPlay, disponibile in versione Browser, smart TV e e App (iOS, Android, WindowsPhone). Infine è possibile seguire la gara in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Torino-Sudtirol

Competizione: Coppa Italia 2018/2019

Quando: giovedì 6 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in streaming: Rai Sport – RaiPlay

Stadio: Olimpico Grande Torino (Torino)

Arbitro: Daniele Minelli di Varese.

Torino-Sudtirol: le probabili formazioni

QUI TORINO – Partita non troppo complicata sulla carta per i granata che possono optare per il turnover e fare rifiatare gran parte dei titolari che domenica hanno battuto il Genoa. Mazzarri lascerà la difesa a 3 con N’Koulou e Djidji affiancati dal giovane Bremer che sino ad ora non ha trovato molto spazio. A centrocampo agiranno Rincon e Meitè al centro e probabilmente Edera e Ansaldi sulle corsie laterali con Soriano trequartista. Coppia offensiva rinnovata con Parigini e Zaza al posto di quella titolare Belotti-Iago Falque.

QUI SUDTIROL – I biancorossi, reduci dal pareggio interno contro il Pordenone in campionato, dovrebbero scendere in campo con un modulo molto simile a quello utilizzato dal Torino, il 3-5-2. Il tecnico PaoloZanetti per provare l’impresa allo stadio Olimpico di Torino manderà in campo la formazione titolare con gli stessi effettivi che hanno pareggiato contro i Ramarri. In difesa davanti all’estremo difensore Offredi dovrebbero esserci Vinetot, Casale, Ierardi. La linea di centrocampo dovrebbe invece essere formata da Tait, Morosini, Fink, DeRose e Fabbri, mentre in attacco confermati i due centravanti Turchetta e De Cenco.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Bremer, N’Koulou, Djidji; Edera, Meitè, Rincon, Ansaldi; Soriano; Parigini, Zaza. Allenatore: Mazzarri.

PROBABILE FORMAZIONE SUDTIROL (3-4-1-2): Offredi; Vinetot, Casale, Ierardi; Tait, Morosini, Fink, De Rose, Fabbri; Turchetta, De Cenco. Allenatore: Zanetti.

