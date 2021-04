Torino, Vagnati è in bilico: può finire alla Sampdoria. I dettagli

Il Torino prepara la rivoluzione: in bilico la posizione di Vagnati. Il ds granata potrebbe tornare di moda per la Sampdoria

La fallimentare stagione del Torino potrebbe avere serie ripercussioni a livello dirigenziale. Il presidente Urbano Cairo starebbe valutando la posizione del direttore sportivo Davide Vagnati, considerato uno degli artefici del disastro granata considerando la scelta di affidarsi a Marco Giampaolo per la prima squadra e Marcello Cottafava per la Primavera.

In caso di licenziamento, Vagnati potrebbe essere un nome molto chiacchierato in casa Sampdoria. Al momento, anche il futuro di Carlo Osti e Riccardo Pecini è in bilico. Entrambi i dirigenti sono in attesa di una chiamata dal presidente Massimo Ferrero per il rinnovo del contratto.