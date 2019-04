All’Olimpico Grande Torino è presente anche Bonucci jr: il figlio del difensore della Juve è allo stadio per tifare i granata – FOTO

Nella tribuna dello stadio Olimpico Grande Torino è presente anche Bonucci con il figlio. In occasione della sfida tra Torino e Milan, il difensore della Juventus ha voluto fare una sorpresa al figlio che tifa i granata.

I due sono così andati allo stadio per assistere all’importante sfida che potrebbe decidere l’approdo in Europa per la prossima stagione da parte dei granata. Ecco la foto che li ritrae!