Toro, De Silvestri operazione al naso riuscita: il post sui social – FOTO

Toro, De Silvestri è stato operato oggi dopo essersi rotto le ossa nasali nella partita di ieri contro il Cagliari: il post sui social – FOTO

Lorenzo De Silvestri è stato costretto ieri ad uscire, nel secondo tempo di Torino–Cagliari. Motivo dell’uscita dal campo uno scontro di gioco che gli ha procurato la frattura delle ossa nasali. L’operazione è riuscita perfettamente.

Il difensore in seguito ha tranquillizzato tutti, postando una foto sui social: «Un bel nasino nuovo come regalo di laurea!!! Avanti e testa alta!! Grazie al Prof. Tubino!! Come l’anno scorso ahimè!!».