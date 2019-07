Toro-Debrecen, l’allenatore Herczeg: «Non siamo stati fortunati. Il rigore…»

L’allenatore del Debrecen, ha commentato la sconfitta per 3-0 contro il Toro nell’andata del secondo turno di Europa League

Nel post partita tra Toro e Debrecen, l’allenatore degli ungheresi Andras Herczeg ha commentato la partita, persa per 3-0.

Ecco le sue parole in conferenza stampa: «Congratulazioni al Torino. È normale dato che sia la miglior squadra. Peccato che non siamo stati fortunati. Abbiamo preso subito un rigore. Andiamo avanti e vogliamo giocarla meglio. Non è stato facile a questo livello giocare con questa squadra. I giocatori hanno giocato bene, dobbiamo studiare e andare avanti»