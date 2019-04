Anche se il Toro arrivasse settimo non sarebbe sicuro di partecipare all’Europa: la “colpa” sta nel passaggio della Lazio in Coppa Italia

Il Toro è attualmente settimo in classifica. Se il campionato di Serie A finisse oggi, i granata sarebbero ufficialmente una partecipante alla prossima edizione di Europa League. Tuttavia, la beffa può arrivare dalla Coppa Italia. La vittoria della Lazio ieri sera contro il Milan e il conseguente passaggio dei biancocelesti in finale di Coppa, ha complicato le cose per i granata che dovranno ora sperare in una sconfitta della Lazio in finale.

Infatti, se i capitolini dovessero arrivare ottavi, ma vincere il trofeo, andrebbero proprio loro in Europa a discapito del Torino di Mazzarri. Ma non è tutto. Anche la Fiorentina rischia di soffiare il posto ai granata pur essendo molto distante dalla zona Europa. Questa sera i granata dovranno tifare per l’Atalanta per evitare una doppia beffa.