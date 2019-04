Toro, Mazzarri assente in conferenza: al suo posto il dg Comi. «Favorevoli al Var, ma deve essere utilizzato e allo stesso modo con tutti»

Non è andato giù l’arbitraggio di Irrati durante Torino–Cagliari. Soprattutto i granata si sono sentiti danneggiati dal arbitro della sezione di Pistoia. Il Toro contesta la decisione VAR sul gol di Pavoletti, chiedendo l’annullamento per fuorigioco.

Mazzarri, quindi, non sarà presente in conferenza stampa. Al suo posto il dg Comi: «Siamo favorevoli al Var, ma deve essere utilizzato e allo stesso modo con tutti». Poi continua: «Oggi dispiaciuti per episodi che ci hanno oggettivamente penalizzato, ma inutile guardare a ritroso altre situazioni simili».