Toro, Segre: «Felicissimo per il rinnovo. La maglia granata…»

Il centrocampista del Toro, Jacopo Segre, ha risposto alle domande dei tifosi dopo il suo rinnovo con i granata

Direttamente dal suo profilo Instagram, Jacopo Segre, centrocampista del Toro fresco di rinnovo, ha risposto alle domande poste dai tifosi.

Ecco le sue parole dopo esser tornato dal prestito al Venezia riportate da Toronews: «La maglia granata? E’ una sensazione unica, perché giocare con i colori del Toro è veramente indescrivibile. Tutta la mia famiglia ha sempre tifato per il Toro. Felice per il rinnovo? Non sono felice, ma felicissimo, perché aver rinnovato per altri anni con questa società vuol dire rimanere dentro una famiglia».