Tottenham-Ajax, la semifinale è (anche) una vetrina di mercato: Juve e Inter osservano interessate

Non una partita, ma la partita. Su entrambi i fronti. Perché, alla vigilia di questa stagione, né Tottenham né Ajax – con ogni probabilità – coltivavano concrete speranze di arrivare ad un passo soltanto dalla finale di Champions League. Un passo per compiere il quale, però, dovranno adesso reclamare spazio l’un l’altra. Questa sera a Londra la sfida d’andata, tra una settimana la resa dei conti ad Amsterdam. Il confronto più importante nella storia recente dei due club, il confronto tra due delle squadre che offrono il miglior calcio d’Europa.

Anche e soprattutto attraverso i piedi di alcune tra le stelle più luminose delle due realtà, oggetti del desiderio pronti a scatenare vere e proprie aste di mercato. Come Christian Eriksen, che ha già paventato l’ipotesi di lasciare gli Spurs e riguardo il quale Pochettino si è espresso così: «Spero che rimanga, ma penso che lo scenario sul suo futuro sia aperto: vedremo cosa succederà». Juventus ed Inter monitorano con attenzione, in attesa di sviluppi sull’elegante danese.

Ma bianconeri e nerazzurri sono in prima fila anche per i baby talenti dell’Ajax, nonostante la concorrenza su scala europea sia spietata. Paratici ha puntato da tempo Matthjis De Ligt, che però pare ormai in orbita Barcellona, mentre Marotta sogna Hakim Ziyech, sul quale è forte l’interesse del Bayern Monaco. E poi c’è tutto il fosforo e la classe di Frenkie De Jong, ma in questo caso non c’è bisogno di tante chiacchiere: il fantastico centrocampista olandese in estate si unirà ai blaugrana, è già ufficiale.