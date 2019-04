Caos a Londra: i tifosi olandesi in trasferta per sostenere l’Ajax nella sfida decisiva contro il Tottenham bloccano la capitale inglese! Si ripete lo stesso copione di Torino per Juventus-Ajax, con il traffico cittadino che collassa a causa degli ultras.

Londra è letteralmente invasa dai sostenitori dei Lancieri. Ecco il video:

Ajax Ultras making a lot of noise (and creating a lot of traffic 😅) in London this afternoon ahead of their game at Tottenham tonight. 👏 #AFCAjax #Ajax pic.twitter.com/pSvtEQrXtH

— The Away Fans (@theawayfans) April 30, 2019