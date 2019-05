Tottenham, colpo in casa Fulham: pronta l’offerta per Sessegnon

Il Tottenham è vicinissimo alla definizione dell’affare che porterà Sessegnon dal Fulham agli Spurs. I dettagli dell’operazione

In attesa della finale di Champions League, il Tottenham si guarda intorno sul mercato per costruire la squadra per la prossima stagione. Come riporta il Daily Mail, gli Spurs sono vicinissimi all’affare che dovrebbe strappare Sessegnon al Fulham.

L’esterno 18enne piace molto alla dirigenza Spurs, che è pronta a sborsare 29 milioni di euro per il talento inglese. L’affare dovrebbe concludersi nelle prossime settimane.