Antonio Conte sui social del Tottenham fa una promessa ai tifosi degli Spurs

Il Tottenham ha pubblicato sui social un video in cui Antonio Conte fa una promessa ai tifosi degli Spurs. L’allenatore ufficializzato in giornata è stato presentato in giornata.

LA PROMESSA AI TIFOSI – «Il mio messaggio per i tifosi è uno solo: farò tutto per meritarmi il loro supporto»