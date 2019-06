Tottenham, Kane e gli attaccanti molto stretti tra loro

Il Tottenham contro il Liverpool ha tenuto Kane e gli attaccanti molto vicini tra loro. Tanti lanci lunghi per gli Spurs

Contro il Liverpool, il Tottenham non voleva arrivare in porta con un elaborato palleggio tra le linee. Cercava anzi il lancio lungo, con gli attaccanti molto vicini tra loro nella speranza di vincere le seconde palle. O anche creare spazio per Trippier.

La slide sopra ne è un esempio; poco spazio al centro, Kane, Alli, Son e Eriksen molto stretti a sinistra, con tutti i difensori del Liverpool attorno. Si libera campo per Trippier a destra, con Vertonghen che lancia lungo.