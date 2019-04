Tottenham, Pochettino deluso: «Siamo stati pigri e abbiamo sbagliato sistema»

L’allenatore del Tottenham commenta la sconfitta degli Spurs: «C’è stato un errore iniziale da parte nostra, poi nel secondo tempo la partita è cambiata»

Mauricio Pochettino ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta del Tottenham per 1-0 contro l’Ajax: «Nel secondo tempo è cambiata la partita, posso dire che è stato un errore iniziare con quel sistema di gioco, ma non avevamo troppe opzioni».

Pochettino continua: «Non sono contento ovviamente, non posso parlare di se e ma, non posso sapere come sarebbe andata in un altro modo. Non c’entra la forma fisica per come abbiamo concesso il gol, siamo stati pigri».