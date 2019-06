Tottenham, Son fallisce l’appuntamento con la storia

La partita di Son a Madrid è uno dei principali rammarichi dei tifosi del Tottenham. Il coreano non ha fatto la differenza

Dopo aver trascinato il Tottenham per tutta la stagione, Son si è perso sul più bello. Per quanto non fosse certo facile penetrare il bunker del Liverpool, ci sono state circostanze in cui il coreano poteva fare di più.

Per esempio nel primo tempo, quando i movimenti degli attaccanti del Tottenham avevano mandato fuori posizione i difensori. Tuttavia, nell’1 vs 1 contro Alexander-Arnold, Son non è riuscito a superare il suo avversario, vanificando un’occasione sulla carta gigantesca.