Totti racconta De Rossi: «Giocatore formidabile con una testa diversa»

Francesco Totti ha raccontato Daniele De Rossi nel giorno del suo addio alla Roma: le parole dell’ex capitano giallorosso

Oggi Daniele De Rossi dirà addio alla Roma dopo 19 anni di amore. A raccontare il capitano giallorosso in questi giorni sono stati tanti ex compagni, tra cui Francesco Totti, che nello speciale “Sedici” andato in onda su Roma TV ha parlato del centrocampista.

«Daniele è stato un giocatore formidabile, universale. Si diceva che era un ragazzo diverso dagli altri, che aveva già futuro. In mezzo a tanti altri giocatori aveva un passo diverso, una testa diversa: tutti pensavamo che potesse diventare un giocatore da Roma il prima possibile. Lui è cresciuto in fretta, a 18 era un veterano, giocando in quel ruolo aveva una testa diversa dagli altri, era più intelligente, più scaltro, ha fatto meno fatica ad emergere. Aveva un tiro formidabile, preciso e secco: fece un gol da 30/35 metri contro il Torino calciando da lontano. Per lui Capello è stato fondamentale perché era uno dei più grandi tecnici in circolazione. Ha trovato l’allenatore che l’ha fatto crescere nel migliore dei modi sia in campo che fuori. Per lui è stato trampolino di lancio. In prima squadra si è inserito con tranquillità, poi è normale che dalla Primavera si entra sempre in punta di piedi. Sapeva come muoversi, ha sempre portato rispetto a tutti. In prima squadra ce lo coccolavamo, lui è stato bravo ad entrare nei momenti più giusti e particolari» ha dichiarato l’ex capitano giallorosso.