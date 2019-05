Totti lascia la Roma? Arriva la smentita: «Notizia priva di fondamento»

Voci su un possibile addio di Francesco Totti alla Roma. L’ex capitano però ha smentito le ultime indiscrezioni

Antonio Conte, salvo sorprese, non allenerà la Roma. Il tecnico, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si è tirato fuori: «Mi sono innamorato di Roma frequentandola nei due anni in cui sono stato c. t. della Nazionale. All’Olimpico senti la passione da parte di questo popolo che vive il calcio con un’intensità particolare, che per la Roma va fuori di testa. Che vive “per la Roma”. Un ambiente molto passionale, che ti avvolge. Oggi le condizioni non ci sono, ma penso un giorno, prima o poi, io andrò ad allenare la Roma». Nelle ultime ore sono circolate voci sul possibile addio di Totti dopo il rifiuto di Conte.

La scelta di uno tra Giampaolo o Gasperini non lo entusiasma, e l’ingerenza di Baldini disturba non poco. Il momento della Roma preoccupa l’ex capitano, pronto a dare l’addio. Non vuole sentirsi un peso e starebbe pensando di allontanarsi per un periodo: a riportare questa ipotesi Stefano Piccheri, giornalista molto vicino alle vicende di casa Totti. Da Trigoria però sono arrivate delle smentite. L’ex capitano è «estremamente risentito per il trattamento ricevuto e per la diffusione scriteriata di una notizia priva di fondamento».