Tragedia Heysel, il ricordo di Juve e Liverpool sui social – FOTO

Tragedia Heysel, il ricordo della Juve e del Liverpool sui social, a 34 anni dalla sciagura prima della finale di

Champions League – FOTO

Un ricordo di certo non basta a risanare una ferita che 34 anni fa si è aperta e fatica a rimarginarsi. Ma Juve e Liverpool provano a mantener vivo il ricordo, per far sì che questa spiacevole situazione non debba mai più ripetersi.

Attraverso i loro account ufficiali, Juventus e Liverpool hanno commemorato quel giorno, ricordando le 39 vittime che persero la vita nel crollo del settore Z dell’Heysel, occupato dai sostenitori juventini.