Tragedia Reyes, Reina: «Perdiamo un grande ragazzo, scherzava sempre»

Tragedia Reyes, il ricordo commosso di Pepe Reina, suo compagno d’avventura al Mondiale 2006, con la Spagna

La tragedia di Reyes lascerà un segno in tutti quelli che hanno conosciuto l’ex esterno di Arsenal e Real Madrid. Ha parlato di lui a Sky Sport, Pepe Reina: «Abbiamo vissuto insieme il Mondiale in Germania nel 2006. Era un ragazzo che scherzava sempre. Un brutto colpo, un giorno triste, la vita non dovrebbe essere così».

«A 35 anni perdiamo un grande ragazzo. Dispiace per la famiglia e i bambini, gli mando un forte abbraccio».