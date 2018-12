Udinese-Frosinone streaming e probabili formazioni: dove vederla

Udinese-Frosinone in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la gara della 17ª giornata di Serie A

Scontro salvezza quello tra Udinese e Frosinone che si affrontano nella 17ª giornata di Serie A al Dacia Arena di Udine. Il match, in programma sabato 22 dicembre alle ore 15, mette di fronte due squadre che occupano due delle ultime posizioni in classifica. I bianconeri si trovano al 17° posto appena fuori dalla zona retrocessione a solo un punto di vantaggio dal Bologna, mentre al penultimo ci sono i Ciociari che sino ad ora hanno conquistato solo 8 punti e distano 5 lunghezze proprio dai friulani.

La sfida Udinese-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma di streaming disponibile, attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, su pc, smartphone e tablet. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN. Sarà possibile seguire il match sul canale radiofonico Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Udinese-Frosinone

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 22 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 15:00

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Dacia Arena (Udine)

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2

Udinese-Frosinone: le probabili formazioni

UDINESE – La squadra friulana vorrà sicuramente conquistare la vittoria davanti i propri tifosi per provare a risalire la classifica e rifiatare un po’ dopo un avvio non troppo entusiasmante. Il tecnico Nicola manderà in campo il miglior undici, confermando quasi tutti gli effettivi che nella scorsa giornata hanno dato filo da torcere all’Inter, poi uscita vincente di misura dalla sfida. Nel consueto 3-5-2 andranno in difesa Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, mentre a centrocampo ci saranno Ter Avest e D’Alessandro sulle fasce e Fofana, Behrami e Mandragora centrali. In attacco sicuro di un posto c’è De Paul che sarà affiancato da uno tra Pussetto e Lasagna in ballottaggio per una maglia da titolare.

FROSINONE – I Ciociari hanno in settimana cambiato allenatore esonerando Longo, dopo il KO interno contro il Sassuolo, e chiamando sulla panchina Marco Baroni. Il nuovo tecnico, dunque, esordirà sulla panchina gialloblu proprio sabato contro l’Udinese. Visto il recente arrivo non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti di formazione e Baroni dovrebbe mandare in campo la squadra con il 3-4-1-2 con la difesa formata dai soliti Goldaniga, Ariaudo e Capuano. A centrocampo ci saranno invece Zampano, Chibsah, Maiello e Beghetto con Ciano e Campbell, quest’ultimo in ballottaggio con Pinamonti a sostegno dell’unica punta Ciofani.

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; De Paul, Pussetto. Allenatore: Nicola.

PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell; Ciofani. Allenatore: Baroni.

Leggi anche: LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA