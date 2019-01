Udinese, traballa la panchina di Davide Nicola dopo la batosta contro la Sampdoria: Julio Velazquez è già sugli spalti… – ESCLUSIVA

La pesante sconfitta di Genova contro la Sampdoria, a fare il paio con lo scivolone interno di settimana scorsa col Parma, non è stata digerita bene in casa Udinese. Il cui 2019 si è aperto in maniera quantomeno preoccupante. Una situazione che non ha lasciato indifferenti i vertici del club friulano, al momento appena quattro punti sopra la quota salvezza. La dirigenza, infatti, sta seriamente valutando un nuovo cambio di panchina.

Il 4-0 incassato ieri a Marassi ha posto Davide Nicola in una posizione piuttosto scomoda, con la panchina che ora traballa ed uno spettro che aleggia su di lui. Quello di Julio Velazquez, già sotto contratto con l’Udinese avendo cominciato in Friuli la stagione. E la conferma arriva direttamente da… Torino. Dove i granata di Walter Mazzarri stanno affrontando l’Inter, sotto gli occhi attenti proprio del tecnico spagnolo. E il fatto che Torino rappresenti la destinazione della prossima trasferta dei friulani difficilmente è un caso…

@DanieleGalosso