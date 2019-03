Udinese, il ritorno di Tudor è da applausi: è pronto per allenare in Serie A?

Il ritorno di Igor Tudor sulla panchina dell’Udinese regala al pubblico della Dacia Arena una grande prestazione contro il Genoa

Il secondo atto di Igor Tudor sulla panchina dell’Udinese è cominciato nel migliore dei modi, con una vittoria di spessore sul Genoa che ha il sapore di salvezza per i bianconeri. Tudor è subentrato all’esonerato Davide Nicola, a sua volta giunto alla guida dei friulani dopo l’esonero di Velazquez.

Già l’anno scorso era stato selezionato dalla società bianconera come traghettatore, per portare la squadra ad una comoda salvezza dopo la brutta gestione di Massimo Oddo. Il tecnico, chiamato nell’aprile 2018, non era però stato confermato per la stagione seguente, nonostante il 14° posto a 40 punti complessivi, totalizzando 7 punti in 4 impegni. Se l’Udinese dovesse continuare su questa strada, chissà che non gli venga data un’occasione anche per la prossima stagione.