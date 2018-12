Uva spiega la UEL2: il vicepresidente UEFA, parla della Coppa che nascerà nel 2021 e afferma: «Tempi maturi per una Serie A a 18 squadre».

Dal 2021 l’UEFA introdurrà una terza coppa europea, la Uefa Europa League 2. Ma chi parteciperà al nuovo torneo? Lo ha spiegato il vicepresidente dell’UEFA, Michele Uva, intervenuto ai microfoni di “Radio Rai”. Uva spiega la UEL2: «Nell’Europa League 2 giocherà la 7ª classificata della Serie A. – ha rivelato – La terza coppa non aumenterà le partite per ogni singolo, club ma ci saranno soltanto più club coinvolti. È chiaro che i giocatori vanno tutelati, andrà studiato il calendario ma non ci saranno più partite, bensì gare per altre 16 squadre. La terza coppa partirà e con grande soddisfazione dei club, della UEFA e del pubblico a partire dal 2021″.

Uva ha quindi colto l’occasione per invocare una riforma del massimo campionato italiano: «La riforma della Serie A è sempre stata nell’agenda di tutti i presidenti e spero che lo sia anche in quella di Gravina. – si è augurato – Non so se la soluzione migliore sia la riduzione della Serie A a 18 squadre, deve esserci una riforma strutturale tenendo conto sull’impatto finanziario. Penso, però, che i tempi siano maturi, ma per modificare le cose servono i tre quarti dei voti a favore».

