UFFICIALE – Chievo Verona, il nuovo allenatore è Michele Marcolini

Il Chievo Verona ha ufficializzato Michele Marcolini come nuovo allenatore dei gialloblù: venerdì 5 luglio la presentazione ufficiale

La notizia era nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialità. Michele Marcolini è il nuovo allenatore del Chievo Verona. Di seguito il comunicato ufficiale della società veneta

«L’A.C. ChievoVerona è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a Michele Marcolini. La presentazione ufficiale del nuovo tecnico gialloblù si svolgerà domani, venerdì 5 luglio alle ore 12.00 nella Sala Stampa dello Sport Hotel Veronello. Un caloroso ben tornato a Marcolini da tutto il ChievoVerona, e un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza da allenatore in gialloblù! Buon lavoro Mister!»