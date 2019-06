Ufficiale, Pecchia lascia l’Avispa Fukuoka. Ora la Juve Under23?

Fabio Pecchia potrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Il tecnico hai salutato ufficialmente il Giappone

Fabio Pecchia lascia ufficialmente il Giappone. Il tecnico ha detto addio all’Avispa Fukuoka e si prepara a tornare in Italia. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato alla panchina della Juventus Under 23.

«Purtroppo devo dire addio e tornare in Italia per motivi personali. Sono grato al presidente e a tutti i dirigenti che mi hanno scelto. Vorrei ringraziare i tifosi che amano questo club e ci hanno sostenuto. Grazie anche ai calciatori che hanno lavorato con me. In questi 5 mesi sono cresciuto come professionista e come uomo».