Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.51 – Marchisio sindaco di Torino? – Stando a quanto riferito da La Stampa potrebbe essere Claudio Marchisio il candidato del PD per le prossime elezioni comunali a Torino. Il Partito Democratico avrebbe deciso di puntare proprio sull’ex centrocampista della Juventus. I DETTAGLI

Ore 9.12 – Napoli, la rabbia di Insigne – Il pareggio contro il Sassuolo ha lasciato l’amaro in bocca al Napoli e in particolare a Lorenzo Insigne che dopo il triplice fischio ha avuto un battibecco con il tecnico Gennaro Gattuso e con i suoi compagni di squadra compagni. Come riportato da Corriere dello Sport, il capitano del Napoli all’uscita dal campo ha preso a calci i cartelloni per poi urlare verso i compagni: «che squadra di m…a».

Ore 8.41 – Roma, ansia per Veretout – La Roma è in ansia per le condizioni di Jordan Veretout, uscito ieri nel corso della sfida contro la Fiorentina. Si teme un lungo stop.

Ore 8.12 – Lazio, Lotito pronto alla guerra legale – Il presidente della Lazio Claudio Lotito presenterà ricorso se il Torino non verrà punito con una sconfitta a tavolino. I DETTAGLI

Ore 8.01 – Ronaldo resta a Torino – Cristiano Ronaldo non lascerà Torino nel corso della prossima sosta delle nazionali in programma. La ricostruzione