Gli Usa femminile tornano in patria: che festa all’aeroporto! – VIDEO

Morgan e compagne sono tornate negli Stati Uniti dopo la vittoria in finale contro l’Olanda al Mondiale di Francia, accolte da eroine

La Nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti è tornata in patria. Morgan e compagne sono atterrate in New Jersey accolte come vere e proprie eroine da cori e fotografi.

Con la Coppa del mondo in bella vista (la quarta nella storia della nazionale femminile a stelle e strisce) le calciatrici si sono prestate agli obiettivi dei numerosi fotografi presenti all’aeroporto.