L’Inter tenta il colpo Donny van de Beek. Il gioiello dell’Ajax piace ai nerazzurri che faranno un tentativo

L’Inter sogna il colpo Donny van de Beek. Il talento dell’Ajax ha stregato mezza Europa e potrebbe lasciare il club olandese al termine di questa straordinaria stagione. Il gioiello dei Lancieri ha una valutazione che supera ormai i 50 milioni di euro e secondo Il Corriere dello Sport, Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, è volato a Londra per prendere appunti proprio sul trequartista di Ten Hag.

MaraDonny, questo il suo soprannome nelle giovanili dell’Ajax, potrebbe lasciare il suo attuale club a fine stagione anche se i Lancieri non vorrebbero cedere i migliori in blocco. Dopo de Jong, anche de Ligt è sulla lista dei partenti. Van de Beek però piace a mezza Europa, in particolare ad Inter e Psg. Le cifre sembrano essere proibitive per i nerazzurri ma un tentativo verrà fatto. Ausilio è volato a Londra anche martedì per vederlo, ma soprattutto per capire la fattibilità dell’operazione.