Van Dijk adesso è anche vincente. È la scalata verso il Pallone d’Oro?

In 18 mesi di Liverpool Virgil Van Dijk ha ripagato ogni centesimo dell’investimento fatto su di lui. È pronto per il Pallone d’Oro?

Nel portentoso recupero su Son, quando nella finale di ieri il punteggio era ancora solamente sull’1-0 per il Liverpool, c’è tutto Virgil Van Dijk. Potenza, esplosività, tecnica, velocità. Un difensore perfetto. Sì, perché è proprio quello che attualmente è l’olandese. Per essere onesti, la grande totalità di tutti noi è rimasta allibita quando, appena 18 mesi fa, i Reds pagarono il suo cartellino la bellezza di 84 milioni di euro. Col senno di poi, come non si possono applaudire i dirigenti inglesi?

Adesso ha di diritto iscritto il suo nome nella lista dei pretendenti al Pallone d’Oro. Pochi i difensori che hanno avuto questo riconoscimento, tra cui Cannavaro, Sammer e Beckenbauer. Entrerebbe a far parte di una cerchia niente male. L’impressione è che il suo diretto avversario sia il compagno Salah, autore di un’altra stagione aliena coronata col meritato successo. E perché no, uno sguardo si potrebbe rivolgere anche verso Alisson. D’altronde, la sottile differenza tra una Champions vinta e una persa, per il Liverpool, sta tutta lì dietro, nella sicurezza che il difensore e il portiere (non ce ne voglia Karius), hanno regalato alla squadra.