Il Var annulla un gol al Sassuolo: il gioco si ferma per quattro minuti

Il gol segnato da Demiral alla Fiorentina è stato annullato dal Var: per la decisione definitiva, sono stati necessari ben quattro minuti

Il Sassuolo sembrava essersi portato in vantaggio per 2-0 nel match contro la Fiorentina. Il gol di Merih Demiral, su assist di Lirola, è stato però invalidato dall’arbitro a seguito dell’intervento del Var. La rete è stata annullata dato che il turco, al momento del passaggio decisivo, era in posizione di fuorigioco.

La particolarità dell’intervento del Var sta nella tempistica della decisione definitiva. L’arbitro ha infatti impiegato circa quattro minuti per far chiarezza sulla situazione. Da ciò scaturiranno senza dubbio nuove polemiche in merito all’utilizzo del Var, destinate a tener banco per giorni.