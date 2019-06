Veretout Napoli, si lavora per abbassare la richiesta della Fiorentina

Il Napoli vuole Veretout ma la Fiorentina chiede troppo. Gli azzurri lavorano sul prezzo, cercando di abbassare la richiesta viola

Dopo aver preso Di Lorenzo ed essere vicino alla chiusura di due colpi importanti, il Napoli continua a lavorare per Veretout. Come spiega il Corriere dello Sport, il club azzurro vuole portare il viola all’ombra del Vesuvio, ma non trova ancora l’accordo con il giocatore.

Per far partire il calciatore, la Fiorentina chiede 25 milioni, troppi per De Laurentiis, che vuole limare la cifra, cercando l’accordo con la dirigenza viola. Il Napoli è comunque positivo per la chiusura dell’affare: ha infatti ricevuto il sì del francese.