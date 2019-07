Verona femminile, Emiliano Bonazzoli è il nuovo allenatore

Emiliano Bonazzoli è il nuovo allenatore del Verona femminile. A comunicarlo è stata la stessa società con una nota ufficiale

Sarà Emiliano Bonazzoli a guidare l’Hellas Verona femminile nella prossima stagione. L’ex attaccante è infatti il nuovo allenatore della selezione femminile del club veneto, che milita in Serie A.

Nel comunicato degli scaligeri si legge: «L’Hellas Verona Women informa di aver affidato a Emiliano Bonazzoli la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019/2020. Per l’ex attaccante si tratta di un ritorno in rossoblù, avendo indossato la maglia dell’Hellas durante la stagione 2000/2001».