Verona, Juric: «Obiettivo resta salvezza, non penso all’Europa»

Le parole di Ivan Juric, allenatore alla guida dell’Hellas Verona, dopo la brillante vittoria in rimonta contro il Genoa

Ivan Juric si gode la vittoria del suo Hellas Verona contro il Genoa, ma resta coi piedi per terra. Ecco le parole del tecnico ai microfoni si Sky Sport.

«Obiettivi? Prima raggiungiamo la salvezza. Penso veramente che la linea è sottile di non fare più risultati. Bisogna spingere e pensare alla salvezza. Europa? Non ci penso. Penso alla salvezza. Non è fare il fenomeno. Penso che in questo momento l’obiettivo è quello. Amrabat? Quest’anno non andrà da nessuna parte».