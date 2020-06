Verona, Setti: «Il protocollo? In alcune parti è troppo rigido, in altre contraddittorio»

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

«Resteremo sempre vicini a chi ha più bisogno, ciò che è successo non scalfirà il nostro spirito di vicinanza. La Lega deve valere molto di più all’interno della Federazione. Io non parlo di scissione o meno, parlo di pesi giusti al posto giusto. Il protocollo? In alcune parti è troppo rigido, in altre contraddittorio».