Il Verona ha comunicato che il difensore Cetin si è negativizzato al Covid-19

Buone notizie per Igori Tudor. Come comunicato dal Verona in una nota ufficiale, infatti, il difensore Cetin si è negativizzato al Covid.

IL COMUNICATO – «Hellas Verona FC comunica che dalle risultanze dei test specifici cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore Mert Cetin si è negativizzato al COVID-19».