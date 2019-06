Verona, un piacevole ritorno. Su chi e cosa si punterà in Serie A

Il Verona torna in Serie A dopo un anno di cadetteria. Ufficializzati i primi riscatti, via al mercato per costruire una squadra competitiva

Sono poche le squadre che riescono, dopo una retrocessione, a compiere una cavalcata vincente in Serie B per ritornare nel massimo campionato. Spesso le compagini vengono inghiottite nel dispendioso torneo cadetto, non riuscendo a rendere al meglio pur avendo una rosa di alta qualità. Il Verona fa parte della prima categoria e dopo appena un anno di purgatorio può nuovamente festeggiare la promozione nella massima serie.

L’anno che verrà si aspetta tosto da tanti punti di vista. Su cosa dovranno puntare gli scaligeri? Innanzitutto sull’enorme esperienza in Serie A. Dallo scudetto fino ad arrivare alla stagione di Iturbe e Toni, è una piazza abituata a competere a determinati livelli. Cosa che proveranno a fare anche i capisaldi dell’attuale squadra, a partire da Di Carmine. Dal primo luglio sarà ufficialmente un giocatore gialloblù, e ieri è stato uno degli artefici della vittoria contro il Cittadella. Con la promozione sono arrivati inoltre i primi riscatti ufficiali: Marrone, Di Gaudio e Ragusa. Adesso spazio al mercato vero e proprio, c’è da costruire un undici competitivo.