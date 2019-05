Vitor Hugo pensa a lasciare Firenze. Con Montella non gioca più!

Il difensore brasiliano Victor Hugo, sembra non rientrare nei piani futuri della Fiorentina, da quando è arrivato Montella infatti ha perso il posto da titolare. Il calciatore è praticamente sul mercato

Victor Hugo potrebbe salutare la squadra viola in estate, titolare fisso con Pioli, aveva preso il posto dello sfortunatissimo Davide Astori; da quando è arrivato il nuovo allenatore Vincenzo Montella, solo panchina per lui.

Al centrale difensivo brasiliano, è stato preferito prima Ceccherini, poi successivamente Milenkovic è passato nel mezzo della difesa e si è puntato su Laurini, sulla fascia destra. Di fatto Victor Hugo è diventato la seconda o anche la terza scelta; da qui la separazione che sembra inevitabile, nel prossimo calciomercato. La cessione sembra sia consenziente, per il giocatore che vorrebbe ritrovare continuità da titolare in campo, e per la società che potrebbe ricavarne un buon gruzzoletto.

Victor Hugo ha il contratto in scadenza nel 2021, percepisce uno degli ingaggi più onerosi della squadra gigliata, il problema può essere il prezzo del cartellino. La Fiorentina infatti lo vorrebbe cedere a non meno di 8 milioni, la cifra che i Della Valle spesero per il suo acquisto.