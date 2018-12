Viktoria Plzen-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Viktoria Plzen-Roma streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2018/2019

La Roma vola in Repubblica Ceca per affrontare il Viktoria Plzen nell’ultima gara della fase a gironi della ChampionsLeague. Per i giallorossi quella contro i cechi è una formalità dato che ormai la formazione di DiFrancesco ha la certezza di un posto negli ottavi di finale come seconda del girone G. I capitolini, difatti, avendo perso entrambe le sfide contro il Real Madrid non possono più sperare neanche nel primo posto del raggruppamento. La gara, però, per i padroni di casa è molto importante dato che si giocano il terzo posto con il CSKA Mosca per accedere all’Europa League. Il club ceco è a quota 4 a pari punti con i russi, impegnati al Bernabeu contro il Real, ma in virtù degli scontri diretti si trova avanti in classifica.

Viktoria Plzen-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellitare) e SkySport 252. Sulla Pay Tv satellitare, sul canale RomaTv (213 del decoder Sky) verrà invece trasmessa la radiocronaca. L’incontro sarà visibile anche sull’applicazione Sky Go disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile e su NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine l’incontro potrà essere seguito anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Viktoria Plzen-Roma

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: mercoledì 12 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18:55

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – SkySport 252 – NOW TV

Stadio: Stadion mesta Plzne (Plzen).

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Viktoria Plzen-Roma: le probabili formazioni

QUI VIKTORIA PLZEN – La squadra ceca non può più sperare nella qualificazione agli ottavi di finale, ma può ancora approdare in Europa League conquistando il terzo posto del girone. Per raggiungere l’obiettivo, essendo a pari punti con il CSKA Mosca ma avanti per gli scontri diretti, il Viktoria Plzen dovrà battere la Roma o fare lo stesso risultato dei russi, impegnati in trasferta contro il Real Madrid. Il tecnico Vrba dovrà optare, dunque, per il miglior undici a disposizione per ipotecare il terzo posto. Nel 4-2-3-1 scelto dall’allenatore andranno in difesa Reznik, Hejda, Hubnik e Limbersky. A centrocampo davanti la retroguardia agiranno Prochazka e Hrosovsky con la linea dei trequartisti formata da Petrzela, Horava e Kopic. In attacco l’unica punta sarà il centravanti Chory.

QUI ROMA – Eusebio Di Francesco avendo già blindato il secondo posto e un pass per gli ottavi opterà un ampio turnover per far rifiatare i titolari e concentrarsi sul campionato dove non naviga in buone acque. In porta spazio a Mirante che farà il suo esordio stagionale in Champions League e scenderà in campo per la seconda volta in questo avvio di stagione. Anche in difesa ci saranno dei cambi con la linea formata da Karsdorp, JuanJesus, Marcano e il giovane Luca Pellegrini. Davanti la difesa torna Zaniolo e al suo fianco ci sarà probabilmente un altro giovane giallorosso, Alessio Riccardiclasse2001. Dietro l’unica punta Schick dovrebbero scendere in campo Pastore e Perotti, di rientro dagli infortuni, e Kluivert.

PROBABILE FORMAZIONE VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Hruska; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Petrzela, Horava, Kopic; Chory. Allenatore: Vrba.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Juan Jesus, Marcano, L. Pellegrini; Riccardi, Zaniolo; Kluivert, Pastore, Perotti; Schick. Allenatore: Di Francesco.