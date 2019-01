Vrsaljko, clamoroso retroscena: via già a gennaio? Tutti i dettagli

Le condizioni fisiche di Sime Vrsaljko potrebbero costringerlo all’operazione, nel qual caso l’Inter lo lascerebbe tornare all’Atletico

L’ipotesi ha del clamoroso, ma servirebbe a spiegare l’arrivo di Cedric Soares in questa finestra di mercato. Alla luce dei numerosi guai fisici riportati in questa prima parte di stagione, il terzino destro Sime Vrsaljko potrebbe lasciare già a gennaio l’Inter e fare ritorno alla casa madre.

Il giocatore, di proprietà dell’Atletico Madrid, continua a portarsi dietro i problemi al ginocchio sinistro che lo affliggono da ormai diversi mesi. In questo momento il croato sta valutando se non sia necessario ricorrere all’operazione chirurgica. Una soluzione che lo terrebbe lontano dai campi per alcuni mesi e comprometterebbe definitivamente la sua esperienza all’Inter. In uno scenario del genere i nerazzurri, già titubanti circa l’elevato riscatto di un giocatore troppo fragile, lascerebbero tornare Vrsaljko a Madrid. Nel frattempo, la società ha già preso le dovute precauzioni con Soares, approdato anch’egli in prestito con la formula del diritto di riscatto.

Su questa delicata situazione si è così espresso lo stesso Luciano Spalletti in conferenza stampa: «Soares arriva per colmare una casella che andava sostituita a causa di una serie di problematiche ben note. Ora Vrsaljko sta valutando il da farsi insieme alla società e insieme all’Atletico, che va ricordato detiene il cartellino del giocatore».