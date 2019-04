Wesley verso il Sassuolo: la Juventus può “parcheggiarlo” in Emilia

La Juventus si è assicurata il talento brasiliano Wesley ma la prossima stagione potrebbe girarlo al Sassuolo

A dare l’annuncio dell’accordo con la Juventus è stato lo stesso talento brasiliano Wesley de Oliveira sul suo profilo Instagram. Manca dunque soltanto l’ufficialità per il passaggio del terzino destro brasiliano, cresciuto nel Flamengo, a parametro zero al club bianconero. Il ragazzo si allena per ora con l’Under 23 e presto la dirigenza della Vecchia Signora prenderà una decisione sul suo futuro.

Secondo quanto riporta “Tuttosport”, tuttavia, avendo Wesley, soprannominato in patria “Gasolina”, il passaporto da extracomunitario, esiste la possibilità concreta che il brasiliano venga inizialmente girato a un club amico, nella fattispecie il Sassuolo. La Juventus, infatti, secondo quanto scrive il quotidiano sportivo torinese, non ha ancora definito come muoversi relativamente agli slot disponibili. Il Sassuolo rappresenterebbe per Wesley una buona base per iniziare a conoscere il calcio italiano. In Emilia “Gasolina”, che approderà in Serie A grazie all’azione di Mino Raiola, troverebbe un suo connazionale, anche lui di proprietà della Juventus e terzino, ma sinistro, ovvero Rogerio.