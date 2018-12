Young Boys-Juventus 2-0: risultato e cronaca in diretta live

Young Boys-Juventus, 6ª giornata gruppo H Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Juventus ha già ottenuto il passo per gli ottavi di finale di Champions League ma non è ancora certa del primo posto. La priorità, dettata da Massimiliano Allegri, è quella di evitare Manchester City, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco (i bavaresi però non sono ancora certi della prima piazza e potrebbero chiudere al secondo posto in caso di sconfitta con l’Ajax) e di conseguenza bisogna chiudere al primo posto. Il tecnico, sul sintetico di Berna, opterà per un leggero turnover, risparmierà Giorgio Chiellini e Blaise Matuidi ma non risparmierà Cristiano Ronaldo. Ancora assenti Benatia, Barzagli e Khedira per infortunio, torna Alex Sandro. Gerardo Seoane dovrebbe schierare un corposo 4-1-4-1, con lo squalificato Sanogo e gli infortunati Lotomba, Sulejmani e Wüthrich come indisponibili.

Young Boys-Juventus: tabellino

MARCATORI: 30′ pt rig., 23′ st Hoarau (Y)

YOUNG BOYS (4-3-3): Wolfli; Mbabu, Camara, Benito, Garcia; Sow, Lauper, Aeblscher; Fassnacht, Hoarau, Ngamaleu. In panchina: Von Ballmoos, Seydoux, Bertone, Schick, Assalé, Kronig, Nsame. Allenatore: Gerardo Seoane

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (23′ pt Alex Sandro), Rugani, Bonucci, De Sciglio (27′ st Dybala); Pjanic (20′ st Emre Can), Bentancur, Bernardeschi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. In panchina: Perin, Chiellini, Matuidi, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

ARBITRO: Tobias Stieler (GER)

NOTE: AMMONITI: Camara (Y); Bernardeschi (J)

Young Boys-Juventus: diretta live e sintesi

27′ – Allegri si gioca il tutto per tutto: dentro Dybala per De Sciglio.

26′ – Ancora young Boys pericolosa: aggancio e rovesciata di Hoarau, scatenato: palla a lato non di molto ma Szczesny sembrava esserci.

26′ – Cambio gioco di Bernardeschi, tocco di prima di Ronaldo per Douglas Costa che calcia col mancino ma Wolfli riesce a contenere la conclusione del brasiliano.

23′ GOL DELLO YOUNG BOYS! Contropiede degli svizzeri con Camara che serve Hoarau, l’ex PSG punta e salta Bonucci e batte Bonucci con un tiro di sinistro.

22′ – Colpo di testa di Mandzukic da buona posizione ma il croato non riesce a dare potenza alla palla.

20′ – Secondo cambio nella Juve: dentro Emre Can, fuori Pjanic.

19′ – Ammonito Bernardeschi.

18′ – Colpo di testa di Fassnacht in piena area di rigore, in mezzo ai due centrali: il calciatore di casa non dà forza e Szczesny riesce a bloccare. Grande occasione per lo Young Boys.

17′ – Cartellino giallo per Camara.

12′ – La Juve ha messo il turbo: almeno 5 cross pericolosi di Douglas Costa ma nessuno degli attaccanti attacca il primo palo.

3′ – Raddoppio del Valencia: autogol di Jones. Valencia-United 2-0. I Red Devils devono vincere per superare la Juve.

1′ – Subito Juve pericolosa: colpo di testa di Alex Sandro su una punizione laterale, deviazione di Hoarau e palla sulla traversa.

1′ E’ iniziata la ripresa: si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo. Ricordiamo che la Juve ha già sostituito l’infortunato Cuadrado con Alex Sandro.

SINTESI PRIMO TEMPO – Juve in perfetto controllo della gara e pericolosa in almeno 5 occasioni (4 con Cristiano Ronaldo, una con Douglas Costa) ma il portoghese ha mancato l’appuntamento con il secondo gol. Young Boys che si è difeso con ordine, grazie al possesso pallo sterile, lento, della formazione bianconera, e che ha sfruttato al massimo l’unica occasione per far gol: il rigore concesso per il fallo di Alex Sandro.

45’+3 – FINE PRIMO TEMPO! YOUNG BOYS IN VANTAGGIO, JUVE SOTTO.

45′ – Tre minuti di recupero.

42′ – Punizione di Bernardeschi respinta dalla barriera, la palla arriva a Ronaldo che calcia col destro ma la palla sfiora il palo.

38′ – Nessuna reazione da parte della Juventus: possesso palla sterile dei bianconeri. Lo Young Boys si difende con ordine.

28′ – GOL DELLO YOUNG BOYS! Calcio di rigore per lo Young Boys: brutto passaggio di Douglas Costa ad Alex Sandro, il terzino travolge Ngamaleu e Stieler, dopo averci pensato per qualche secondo, assegna il rigore. Dal dischetto Hoarau non sbaglia e porta gli svizzeri in vantaggio.

27′ – Piattone di Douglas Costa dall’interno dell’area, il brasiliano apre troppo e non inquadra lo specchio.

25′ – Ancora un’occasione sprecata da CR7: Pjanic mette al centro un pallone interessante, Ronaldo è leggermente avanti con il corpo e non riesce a impattare bene il pallone, a pochi metri dalla porta.

22′ – Cuadrado torna in campo ma è costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochi secondi: fuori il colombiano, entra Alex Sandro.

20′ – Problema per Cuadrado: il colombiano mette la palla fuori e va fuori dal campo per farsi medicare. Si scalda Alex Sandro.

18′ – Ci prova lo Young Boys con Hoarau ma la sua conclusione dall’interno dell’area viene deviata.

17′ – Ottime notizie per la Juventus: Valencia in vantaggio sul Manchester United, gol di Soler. I bianconeri, in questo momento, anche con lo 0-0, sarebbero certi del primo posto.

15′ – Ancora Ronaldo pericoloso: splendido movimento in area, si porta il pallone sul destro, mira sul secondo palo ma per poco non trova la porta.

13′ – Prima occasione per la Juve: Douglas Costa serve Ronaldo che non controlla perfettamente il pallone e permette a Wolfli di recuperare, CR7 però torna in possesso del pallone e calcia ma Camara salva quasi sulla linea.

10′ – Primi 10 minuti senza grandi emozioni. La Juve controlla il pallone ma non affonda il colpo. Ancora 0-0 al Mestalla tra Valencia e United.

2′ – Juve col 4-3-3 e non col 4-4-2: Douglas Costa nel tridente offensivo, Bernardeschi fa la mezzala sinistra.

1′ – E’ iniziata la partita.

Vi terremo aggiornati anche sul risultato di Valencia-Manchester United, sfida che interessa ai bianconeri: in caso di vittoria dei Red Devils, la Juve deve ottenere a tutti i costi una vittoria per il 1° posto.

Squadre in campo. Parte l’inno della Champions League.

Cancelo nemmeno in panchina: va in tribuna per un piccolo problema fisico.

Diretta live dalle ore 21

Young Boys-Juventus: formazioni ufficiali

*Cancelo nemmeno in panchina: va in tribuna per un piccolo problema fisico.

Young Boys-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Lo Young Boys dovrà fare a meno dello squalificato Sanogo e degli infortunati Lotomba, Sulejmani e Wüthrich. Il tecnico dovrebbe puntare sul 4-3-3 Mbabu e Benito sulle corsie laterali e con Fassnacht, Sow, Aeblscher in mezzo al campo. In attacco, al centro, ci sarà spazio per Hoarau, favorito su Nsame. Benatia, Barzagli e Khedira sono gli indisponibili nella Juventus. I bianconeri cambieranno modulo e scenderanno in campo con il 4-4-2, dando spazio a Bernardeschi e a Douglas Costa sugli esterni. Sicuro un turno di riposo per Chiellini e Matuidi, certo di una maglia da titolare Bentancur, squalificato in campionato. In difesa Rugani con Cuadrado terzino, in avanti la coppia Ronaldo–Mandzukic.

Young Boys-Juventus: precedenti

Juventus e Young Boys si sono incontrate una sola volta nelle competizioni Uefa: all’andata, all’Allianz Stadium, la Juve ha vinto per 3-0 con la prima tripletta europea di Paulo Dybala. Gli svizzeri hanno però in passato affrontato due club italiani: nel 2014 hanno vinto per 2-0 contro il Napoli, in casa, ma hanno perso per 3-0 al San Paolo. Nel 2012 hanno battuto per due volte l’Udinese. La Juventus ha una tradizione favorevole con le squadre svizzere, avendo ottenuto 3 vittorie e una sola sconfitta in quattro precedenti. L’ultimo ko avvenne nella sua ultima trasferta in svizzera, datata 2003, sempre in Champions contro il Basilea (ma quell’anno la formazione raggiunse la finale, perdendo contro il Milan).

Young Boys-Juventus: arbitro

Sarà il tedesco Tobias Stieler a dirigere Young Boys–Juventus, sfida valida per la sesta e ultima giornata del girone H di Champions League. Stieler non ha mai diretto la Juventus prima di quest’oggi ma ha due precedenti con le italiane, in entrambi i casi si trattava della Roma: i giallorossi hanno sconfitto il Viktoria Plzen 4-1 nell’Europa League 2016-17 e poi il Qarabag 1-0 nella Champions 2017-18.

Young Boys-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Young Boys-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in chiaro su Rai 1 (in HD al canale 501) e in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e app e sito RaiPlay o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.