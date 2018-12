Young Boys-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Young Boys-Juventus streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida per la 6ª giornata della Champions League 2018/2019

Young Boys-Juventus è la gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2018/2019. Calcio d’inizio in programma mercoledì 12 dicembre alle ore 21 allo Stade de Suisse di Berna. Nessun obiettivo ormai per la squadra svizzera (un punto nel girone e già matematicamente ultima), mentre la Juventus è chiamata a difendere il primo posto; nel Gruppo H, i bianconeri comandano con 12 punti davanti a Manchester United (10) e Valencia (5, già ‘retrocesso’ ai sedicesimi di Europa League). La squadra di Allegri deve vincere a Berna per essere certa del primo posto nel raggruppamento, o, in ogni caso, contare su un pareggio o una sconfitta del Manchester United, impegnato sul campo del Valencia.

Young Boys-Juventus sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e, per gli abbonati a Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 dello Sky Box) e – anche in pay-per view – sul canale 252 di Sky Sport. La sfida potrà essere seguita in streaming gratis sulla app RaiPlay e, per gli abbonati Sky tramite l’app Sky Go disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. La visione di Young Boys-Juventus sarà disponibile anche per gli abbonati di NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). La gara potrà infine essere seguita anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Young Boys-Juventus

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: mercoledì 12 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming e diretta tv: Rai 1 –Sky Sport Uno – Sky Go – RaiPlay

Stadio: Stade de Suisse (Berna)

Arbitro: Tobias Stieler (Germania)

Young Boys-Juventus probabili formazioni

YOUNG BOYS – L’allenatore Gerardo Seoane non può contare sullo squalificato Sango e gli infortunati Lotomba e Wuthrich; da valutare invece le condizioni del capitano von Bergen, di Sow e Sulejmani. Contando sul recupero di quest’ultimo, svizzeri probabilmente in campo con Von Ballmoos in porta, Mbabu, Lauper, Camara e Benito in linea di difesa; a centrocampo ecco Sulejmani, Bertone, Aebischer e Fassnacht. A guidare l’attacco è pronta la coppia formata da Nsame e Assalé.

JUVENTUS – Allegri ritrova Alex Sandro (destinato alla panchina) ma non può contare sugli infortunati Benatia, Khedira e Barzagli. Bianconeri verso il 4-4-2 con Szczesny tra i pali, De Sciglio terzino destro, Rugani e Bonucci centrali (probabile riposo per Chiellini), Cancelo terzino sinistro; per la linea a 4 di centrocampo si scaldano Cuadrado, Emre Can, Matuidi e Douglas Costa. In attacco è pronta la coppia formata da Ronaldo e Mandzukic con Dybala pronto a partire dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE YOUNG BOYS (4-4-2) – Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Camara, Benito; Sulejmani, Bertone, Aebischer, Fassnacht; Nsame, Assale.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Cancelo; Cuadrado, Matuidi, Can, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo, Mandzukic.